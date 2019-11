Lutto Vigili del fuoco: addio al caposquadra Iandolo Lo chiamavano tutti "Arturo". Domani I funerali

Vigili del fuoco di Avellino a lutto, per l'improvvisa scomparsa di uno storico componente della squadra irpinia. E' venuto a mancare nelle scorse ore il Capo Squadra in pensione, Iandolo Walter, da tutti conosciuto come "Arturo". Le esequie si svolgeranno domani 19 novembre alle ore 10'00, partendo da casa sua a Contrada Bagnoli ad Avellino. Riposa in pace Grande Arturo.