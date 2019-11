"Come vengono spesi i soldi per il welfare cittadino?" Soma: Assemblea sui servizi si prepara al confronto con le istituzioni

Domani martedì 19 novembre alle ore 18:00 si svolgerà la seconda assemblea della rete cittadina nata in supporto ai servizi di welfare territoriale e nello specifico ai consultori.

"Nei giorni scorsi, nell’incontro con la consigliera comunale alle pari opportunità Marianna Mazza, abbiamo ricevuto la sua disponibilità a partecipare all’assemblea per collaborare con la rete e migliorare i servizi della città.

L’attenzione sui consultori ha avuto un buon riscontro e adesso dobbiamo trasformare le tante parole in fatti e azioni concrete che possano ripristinare il prima possibile un livello degno nei servizi di welfare. Ribadiamo l’importanza che ha per tutta la città la costituzione di un confronto e di un tavolo sui servizi alla persona con istituzioni e Asl per intervenire immediatamente sulla riapertura e la riorganizzazione dei tre consultori avellinesi e, successivamente, monitorare e modificare lo stato attuale dei servizi alla persona, in una ottica di co-progettazione territoriale.

L’appuntamento è per domani, martedì 19 Novembre alle ore 18.00, presso la sede dello Spi-Cgil di viale Italia n.40, nel quale si studieranno le carte e si formulerà la domanda per accedere agli atti riguardanti le spese dei servizi di welfare cittadini. L’assemblea invita tutti i cittadini e gli operatori a partecipare."