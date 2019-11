Delusione dopo il consiglio comunale monotematico sull'acqua La riflessione del comitato acqua bene comune Avellino aspettando Godot

"Il consiglio comunale che era destinato a tutelare la risorsa principale dell’Irpinia ovvero l’acqua. Che era destinato a cercare delle soluzioni per i problemi dell’alto calore quale gestore pubblico della risorsa. Che era destinato a cercare unità tra tutte le forze politiche su un tema che appassiona tutta la comunità, si è ridotto ad una mera dichiarazione d’intenti sulla necessità di cambiare indirizzo alla gestione dell’ente. Non vorremmo che tutta questa fatica serva soltanto a sostituire un amministratore con un altro più gradito." Così in una nota il comitato acqua bene comune Avellino aspettando Godot.

"La nostra delusione è ancora più accentuata dal fatto che dalle file dell’opposizione si può e cinque stelle hanno dato l’opportunità al sindaco di portare avanti in maniera più convinta questo obiettivo che aveva già annunciato da mesi. Tutto ciò con buona pace del bene comune.

Unica nota positiva della giornata è stata l’accettazione della proposta del Comitato di introdurre nello statuto Comunale il principio fondamentale che impegna il comune a che la gestione del servizio idrico si realizzi solo attraverso l'affidamento della gestione a soggetti interamente pubblici."