Vigili del Fuoco e Unicef, bambini protagonisti ad Avellino 30° anniversario della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

A seguito della stipula del protocollo di intesa fra il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ed il comitato italiano per l’Unicef, in occasione del 30° anniversario della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, giornata in cui viene rivolto un invito ai bambini e ai giovani di tutto il mondo a prendere simbolicamente il posto degli adulti nei ruoli chiave della società, domani, 20 novembre, a partire dalle ore 16.00 anche il comando dei caschi rossi di Avellino sarà in prima linea, ospitando l'iniziativa nazionale così come avverrà in tutta Italia.

Un bambino prenderà il posto del comandante ed altri bambini saranno coinvolti nell’esercizio delle funzioni di ruoli del comando (capo turno, responsabile sala operativa etc.).

L’incontro si concluderà con il cosiddetto “Go Blue" una petizione visiva con la quale illumineremo di blue la sede dei vigili del fuoco di Avellino, per esprimere il supporto verso quei milioni di bambini che non vanno a scuola, sono senza protezione o costretti ad abbandonare la propria casa.