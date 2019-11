23 novembre 1980, l'Irpinia non dimentica Dalla stazione di Avellino è partito il treno della memoria: rivedi la diretta di 696 TV

di Angelo Giuliani

È partito alle 9 dalla stazione ferroviaria di Avellino il “treno della memoria”. I vagoni della "Avellino – Rocchetta Sant'Antonio", in moto per ricordare con un viaggio nel cratere. A 39 anni dal sisma che devastò l'Irpinia, l'Ordine degli Architetti, l'ANCE e la Regione Campania hanno voluto ricordare così quel giorno che segnò la storia la provincia di Avellino e tutta la nazione. Un viaggio a tappe, che a Montella ha accolto il vice governatore Fulvio Bonavitacola, la presidente del consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, in compagnia del vice responsabile nazionale della Protezione Civile, Mauro Dolce. Da tutti il monito a lavorare ancora per la prevenzione perché a 39 anni dal sisma, ricostruzione e difesa del territorio fanno registrare ancora tanti ritardi e tante ombre. Il convoglio, dopo una fermata a Lioni, concluderà il suo viaggio a Conza della Campania dove ci sarà una visita alla rovine dell'antica Compsa, la città antica emersa proprio in occasione del terremoto del 1980.