Conto alla rovescia per la riapertura del ponte di Parolise Svolta Ottantina. Un mese al completamento dei lavori

Manca poco al completamento dei lavori sul viadotto di Parolise. Gli interventi di messa in sicurezza, partiti il 24 maggio 2018, dovrebbero essere completati nel giro di un mese. Cronoprogramma alla mano i lavori dovrebbero essere finiti entro il 23 dicembre. Questa la data fissata dai tecnici della ditta di concerto con i tecnici degli enti coinvolti. I dieci mesi di stop ai lavori sono stati decisivi nel tracciare una battuta d'arresto nel piano lavoro . Ora si spera che tutto vada per il meglio e che prima di Natale il viadotto riapra al transito veicolare dell'Ofantina. Attualmente la congestione veicolare nei comuni interessati dal piano alternatio per la visbilita' ha reso la vita difficile per i residenti dei comuni interessati. I comuni di San Potito Ultra e Parolise hanno visto riversarsi in paese l' intero volume del traffico che per anni e in misure crescenti ha transitato sull' Ottantina. Il tutto con ovvie ricadute in negativo sulla sicurezza. Tani gli incidenti registrati sul territorio comunale. Tanti da imporre al sindaco Maliardo di piazzare un autovelox per limitare la velocita' delle auto in paese.

Sullo sfondo la protesta del sindaco di Chiudano San Domenico che invoca interventi progressivi sull' asse viario . Anche i viadotti nel tratto del comune guidato da De Angelis presenterebbero piu' di una criticita'.