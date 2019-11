Moscati. Salva la vita alla collega. "Onore a noi infermieri" La storia di Francesca Spella, 29 anni che ha salvato una collega in reparto colta da infarto

Infermiera coraggiosa e sempre in prima linea. Si chiama Francesca Spella e oltre ad avere, nonostante la sua giovane età, un curriculum eccellente si è distinta per un nuovo merito: aver salvato la vita ad una collega di reparto, che si era accasciata al suolo in preda ad un malore. Lo scorso 19 aprile Francesca, 29 anni e di professione infermiera, aveva terminato il proprio turno nel reparto di “Malattie Infettive” del “San Giuseppe Moscati” di Avellino quando si è accorta che una collega si era improvvisamente sentita male. Un arresto cardiaco.

Senza perdere neanche un secondo Francesca ha prestato soccorso alla collega, praticandole un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei medici del reparto di “Cardiologia”. Un intervento provvidenziale quello di Francesca, che ha salvato la vita alla sua collega. Per lei lo scorso 6 novembre è arrivata una lettera di encomio, firmata dal direttore della Direzione Sanitaria del Moscati, Rosario Lanzetta: “Il suo tempestivo intervento, tra l’altro offerto fuori orario di servizio, ha grandemente contribuito all’esito positivo della vicenda”. Francesca ha postato l’intera foto della lettera sul suo profilo Facebook allegando una frase che ha emozionato il popolo del social. “Non posso dire che è stato facile, ma vi posso garantire che salvare una vita ne è valsa la pena, orgoglio a noi infermieri”. La notizia sta circolando sul web commuovendo tanti che plaudono al suo grande coraggio, bravura e fermezza.