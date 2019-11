Amministratore unico, Irpinambiente riapre il bando Troppo pochi sette candidati

La Provincia di Avellino riapre i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione del nuovo amministratore unico di irpiniambiente. La motivazione è della riapertura della procedura è acquisire un numero più ampio di candidature ma anche allargare le stesse ai laureati in Economia e Commercio e non solo in Giurisprudenza. Troppo pochi gli aspiranti al ruolo apicale e allora la Provincia proroga i termini per le candidature. I sette candidati, ai quali si aggiungeranno presto gli altri, sono Antonio Gabriele Cafagna, Pasqualino Santoro, Nicola Micera, Edoardo Volino, Bianca Corcione, Alberto Manganiello e Giuseppe Ferraro.