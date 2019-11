Giù dal Ponte. 14enne si sveglia dal coma. Gioia in reparto Commozione all'ospedale San Giuseppe Moscati. Dopo 15 giorni il ragazzino si è ripreso

In città la commozione è tanta. Da poche ore la buona notizia dall'Ospedale San Giuseppe Moscati ha fatto il giro del capoluogo. E' fuori pericolo di vita il 14enne volato giù dal Ponte della Ferriera 16 giorni da. Ieri sera è stato svegliato dal coma farmacologico, indotto per tenerlo sotto stretta e accurata osservazione. Il 14enne che nel pomeriggio del 10 di novembre tentò di farla finita lanciandosi dal ponte della Ferriera, sta bene e può dirsi fuori pericolo. Le condizioni del paziente sono ora stabili, sveglio e collaborativo – sottolineano i sanitari del Moscati – nei prossimi giorni il ragazzino potrebbe anche lasciare il reparto di rianimazione per essere trasferito in un altro settore dell’ospedale. Un sospiro di sollievo per i genitori che non hanno mai lasciato il presidio ospedaliero. Nelle scorse settimane era stato operato alla milza e al femore. Nella caduta, di diversi metri, quasi una decina, il ragazzino aveva miracolosamente riportato solo ferite non gravissime. Nessuna frattura a cranio e colonna vertebrale hanno reso meno grave la fase di recupero. Ora il giovanissimo sarà seguito nella fase di ripresa. La scorsa domenica la lettera del vescovo Monsignor Arturo Aiello aveva commosso la comunità avellinese. Il monsignore gli aveva fatto visita in reparto, accarezzandolo e pregando per lui. Ora Avellino prega e spera perchè il 14enne torni presto a casa.