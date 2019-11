Bus nel piazzale dello stadio: "Sarebbe una follia" Utenti, politica e sindacati bocciano l'idea del sindaco Festa che sarà operativa dal 7 gennaio

C'è la data per il trasferimento dei bus da piazza Kennedy. Sarà il 7 gennaio, all'indomani delle festività natalizie quando ci sarà l’apertura del nuovo terminal presso il piazzale dello stadio Partenio, costringendo il mercato bisettimanale a trasferirsi a Campo Genova. Per fine anno termineranno i lavori per la messa in sicurezza dell'area per renderla accogliente e funzionale e vincere le ultime resistenze dell'amministratore Air Alberto De Sio. Ma gli utenti, l'opposizione consiliare e il sindacato già bocciano la scelta dell'amministrazione Festa.

“Come si farà quando gioca l'Avellino?"– si chiede qualcuno – Qualcun altro immagina che serviranno navette per collegarsi al centro città, qualcun'altro ancora parla della mancanza di un area parcheggio in quella zona.

Per il consigliere di opposizione Dino Preziosi “solo la follia può determinare una scelta del genere. Mi auguro - aggiunge - che questo sia l'ennesimo annuncio di cose che non si faranno mai. Sdoppiare un capolinea e dividerlo in tre settori diversi della città significa distruggere il trasporto pubblico locale. Bisogna fare piuttosto un piano di mobilità serio e casomai limitare l'ingresso in città alle auto Euro 0 e 1 e 2 e forse anche Euro 3".

Per Francesco Codella della Cisl Trasporti "mancano le condizioni di sicurezza per bus, utenti e autisti e inoltre - aggiunge - non siamo stati minimamente interpellati sulla questione, non sappiamo assolutamente niente quindi pretendiamo una convocazione in merito per dare un contributo alla causa".