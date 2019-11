Si infila una pallina nel naso: bimba salvata al Moscati Intervento lampo e decisivo dei medici del pronto soccorso del reparto di pediatria del Moscati

Un incidente che ha rischiato di avere conseguenze ben più gravi, se i medici del reparto di pediatria non fossero intervenuti tempestivamente. Giornata al cardiopalma per i genitori e insegnanti di una bimba di tre anni e mezzo finita al pronto soccorso dei più piccoli dopo che si era infilata una pallina nel naso . La piccola è stata subito portata al Moscati. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, presso una nota scuola elementare di Avellino. La piccola stava giocando con una piccola sfera. All’improssivo l’ha infilata nel naso. Sono state molto brave le insegnanti a chiamare subito il 118 che ha trasportato la piccola alla Città Ospedaliera. Mentre la bimba veniva accompagnata in ospedale, le insegnanti hanno avvertito i genitori che l’hanno raggiunta nel Pronto Soccorso Pediatrico celermente e giustamente allarmati.

La pediatra Angela La Marca, coadiuvata da Barbara Filosa, otorino, ha provveduto a rimuovere l'oggetto liberando il canale respiratorio della piccina, che è tornata subito a sorridere. Un grosso spavento senza alcuna conseguenza grave, per fortuna grazie al personale del reparto pediatrico guidato dal dottore Vitale.