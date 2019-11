Pullman Avellino. Il biglietto si pagherà a bordo col bancomat Anche carte di credito utilizzabili dal 2020 anche a Napoli e Salerno

Anche ad Avellino arriva l contactless per pagare il biglietto dei mezzi pubblici. A Napoli servirà per pagare il viaggio a bordo della metropolitana e degli autobus, ma anche di treni e funicolare. La Campania sara' cosi' la prima regione in Italia ad adottare un sistema integrato di pagamento digitale nel trasporto pubblico. Grazie all'accordo tra Sia e il Consorzio UnicoCampania, dalla seconda meta' del 2020 partira' la sperimentazione a Napoli, Salerno, Avellino e rispettive province per i pagamenti dei biglietti dei mezzi pubblici locali tramite carte di credito e di debito contactless. A regime, cittadini e turisti potranno pagare il biglietto della rete metropolitana, ferroviaria, funicolare e degli autobus con carte dotate di tecnologia NFC, anche virtualizzate su smartphone e dispositivi wearable. Sara' inoltre possibile utilizzare la propria carta di credito come se fosse un abbonamento, oltre a beneficiare della miglior tariffa disponibile in base al numero di viaggi effettuati. "Presto Napoli e tutti i capoluoghi di provincia campani entreranno nel novero delle grandi citta?, come Milano, Venezia e Roma, che stanno utilizzando la nostra piattaforma per digitalizzare milioni di titoli di viaggio" afferma il direttore marketing & sales di Sia, Eugenio Tornaghi, evidenziando che "un sistema di pagamento integrato per i trasporti, completamente contactless, e' quasi una novita' assoluta nel panorama mondiale. Ci auguriamo la Campania faccia da apripista ad altre regioni". Il Consorzio Unicocampania, che riunisce 17 aziende di trasporto pubblico locale, "e? stato fin dalla sua nascita un precursore dell'integrazione tariffaria, realizzandone uno dei modelli più complessi, per numero di attori coinvolti ed estesi dal punto di vista territoriale - sottolinea il presidente di Unicocampania, Gaetano Ratto, pronto ad affrontare un nuovo capitolo, nell'ambito dei piu? ampi investimenti che la Regione Campania sta stanziando per lo sviluppo tecnologico.