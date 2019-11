Approvata la legge Iannace e Amabile in Regione Campania Cooperazione e solidarietà internazionale

“Sono molto soddisfatto dell’approvazione in Consiglio Regionale del testo sulla cooperazione e la solidarietà internazionali, Legge che ritengo particolarmente importante per la nostra Regione - dichiara il consigliere regionale Carlo Iannace -. Quello della cooperazione internazionale è un tema molto attuale e particolarmente sentito nel periodo storico che attraversiamo e che ci chiede di essere sempre più attenti alla solidarietà tra i popoli, alla lotta alla povertà e all’eliminazione delle disuguaglianze. Un grande esempio di quanto sia fondamentale l’aiuto tra popolazioni ce lo stanno dando in questi giorni i volontari italiani che sono partiti per prestare soccorso al popolo albanese colpito dal sisma”.

“Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale”, questo il titolo del testo di cui sono firmatari il presidente della Commissione Politiche Sociali, Tommaso Amabile e il consigliere Carlo Iannace.

Si tratta di una Legge che punta alla lotta alla povertà, all’eliminazione della fame e al contrasto del cambiamento climatico e prevede l’intervento, nell’ambito di quelle che sono le competenze regionali, nella valorizzazione e nel coordinamento delle istituzioni e dei diversi attori sociali, economici e culturali che operano verso lo sviluppo sostenibile e la solidarietà tra i popoli, attraverso iniziative culturali, informative, di ricerca ed educazione, di cooperazione territoriale e di aiuto umanitario. Foto inviata dallo Staff Carlo Iannace.