Oss in arrivo negli ospedali irpini: ecco dove L'Asl di Avellino ha dato il via libera all'assunzione

L'Asl di Avellino ha dato il via libera all'assunzione di 15 Oss, operatori socio sanitari, di cui 11 unità destinate al Polo Ospedaliero “Frangipane”di Ariano Irpino, 3 al P.O. “Criscuoli” di Sant'Angelo dei Lombardi e 1 unità all'Spdc di Solofra, utilizzando una Convenzione con l'Asl Napoli 2 Nord per l'uso della graduatoria concorsuali per gli Oss, così da velocizzare le procedure per il reclutamento del personale.

Al fine di completare il fabbisogno aziendale di Oss, l'Asl ha richiesto un'ulteriore scorrimento della graduatoria, oggetto di convenzione, per il reclutamento di 7 unità necessarie.

Per ciò che concerne il personale medico necessario all'azienda, così come per gli Oss, l'Asl ha richiesto l'utilizzo delle graduatorie attualmente in corso di validità sul territorio regionale; ove ciò non è stato possibile l'Azienda sta procedendo al reclutamento attraverso l'avvio di procedure concorsuali.

Al momento sono stati indetti Concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti per il P.O. di Ariano: 1 radiologo, 2 ginecologi, 2 pediatri, 1 neurologo, 1 oncologo, 4 anestesisti ( 2 posti per il P.O. di Ariano e 2 posti per il P. O. di Sant'Angelo dei Lombardi). Inoltre l'Azienda ha richiesto l'utilizzo di altre graduatorie regionali per la copertura di 22 posti di personale infermieristico, 2 assistenti sociali e 2 tecnici della riabilitazione.

Nonostante la carenza di personale, condizione comune a molte aziende sanitarie locali, e l'oggettiva difficoltà al reperimento di personale medico l'Asl di Avellino sta ponendo in essere tutte le azioni utili al reclutamento di nuove unità di personale medico e sanitario che entrerà in servizio nel 2020 presso le strutture sanitarie e ospedaliere dell'Azienda. (Foto repertorio Lab formazione professionale).