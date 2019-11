Antonio infermiere da 110 e lode e più. Serve cuore e passione Lui il laureato in infermieristica col il massimo dei voti e dignità di stampa

Essere infemriere è una scelta di vita, presa con grande senso di responsabilità e un pizzico di coraggio. Sì perchè ogni giorno sono migliaia i sanitari alle prese con un sistema difficile, al servizio di persone esasperate e in difficoltà. Si chiama Antonio Delle Grazie il giovane laureato in infermieristica, primo irpino ad aver conseguito il brillante risultato di dignità di stampa per la sua tesi. oltre il 110 e lode, il plauso della commissione per lui un ulteriore riconoscimento che scalda il cuore di tanti, che si emozionano nel conoscere la storia di un giovane e appassionato infermiere.

Lo scorso giovedì, 28 novembre, Antonio ha conseguito il CdL di Infermeristica dell’ AORN Moscati di Avellino-Universitá degli studi della Campania L. Vanvitelli. Si è laureato con il voto di 110/110 e lode e dignità di stampa la massima eccellenza mia ottenuta ad Avellino, con la tesi dal titolo “ L’effetto dei diversi regimi di turni sui livelli di vigilanza e di prestazione del personale infermieristico “, che ha visto la collaborazione di tre ospedali San Giuseppe moscati di avellino policlinico Umberto primo e ospedale Sant’Andrea di Roma.

Nel percorso è stato guidato dalla responsabile del CdL M.E.Gabrieli, la direttrice M.R.Lepre, la relatrice B.A.Venezia e i correlatori A.Cianciulli e M.Nuccio. Emozionato e in fervente attesa di avviare la sua carriera Antonio ha deciso di ringraziare una persona speciale che lo ha sempre sostenuto e accompagnato nelle fasi più impegnative dei suoi studi:

"Un particolare ringraziamento a colui che ha reso possibile questo progetto ed ora ci guarda da lassù, al Prof. Bruno Varriale. Inoltre dedico il mio lavoro a tutti i miei colleghi che con grande spirito di sacrificio e amore per il paziente ogni giorno sono in prima linea negli ospedali e non solo del nostro Paese, fronteggiando tante emergenze ed esigenze di persone in difficoltà".