Torna la carovana di solidarietà de "Il Pino Irpino" Dal 6 all'8 dicembre 62 ore di viaggio nei 118 comuni della provincia

Tre giorni, dal 6 all'8 dicembre, per raggiungere tutti i 118 comuni della provincia. Torna per la sua sesta edizione "Il pino irpino" iniziativa che coinvolge associazioni, istituzioni e singoli cittadini.

In un viaggio senza soste, lungo quasi 1000 km, una carovana di giovani si sposterà sull'intero territorio provinciale incontrando persone ascoltando storie e tradizioni e ammirando spettacolari scorci. 62 ore di viaggio con soste di 8 minuti in ogni comune. In più come da tradizione al viaggio si abbina la solidarietà .

Durante i 3 giorni si raccoglieranno infatti calze piene di caramelle dolci cioccolatini che poi saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà attraverso le varie caritas della provincia il viaggio dei carovanieri solidali si concluderà domenica 8 in piazza libertà ad avellino dove si accenderà il pino irpino con tutte le decorazioni raccolte nei 118 comuni.

"Quest'anno siamo riusciti a chiudere un pò di progetti rimasti in sospeso - spiega l'anima dell'iniziativa, Francesco Iandolo - come il presepe e il libro di ricette raccolte in tutta l'Irpinia nel 2015, abbiamo destinato i soldi raccolti per Castel Sant'Angelo sul Nera e abbiamo inaugurato insieme alla Croce Rossa Italiana un centro polifunzionale. Partiamo da Grottaminarda il 6 alle 7.55 e chiuderemo l'8 ad Avellino. Il primo giorno chiudiamo a Senerchia il secondo partiamo da rotondi e chiudiamo a Montefalcione".