Centro storico: parte la Ztl. Stop alle auto,occhio alle multe Per un mese presidio dei vigili per avvisare dello stop alle auto in piazza Duomo e via Seminario

Non sarà più zona franca di sosta selvaggia e senza regole. Stop alle auto nell'area della Cattedrale. Da oggi scatta la Zona a traffico limitato a via Seminario, via Sette dolori e via Duomo. L'occhio vigile della telecamera della videosorveglianza filmerà gli automobilisti indisciplinati che varcheranno la Ztl del centro storico. Ci sarà una fase di accompagnamento. Fino al 31 dicembre la Zona a traffico limitato, appositamente delimitata da un varco elettronico a Piazza Amendola, sarà in fase di «pre-esercizio». In pratica, il varco sarà presidiato dai vigili, che avranno anche il compito di fornire informazioni agli automobilisti. Dal primo gennaio prossimo, invece, la Ztl entrerà in esercizio ordinario e a tutti gli effetti di legge. E per i trasgressori scatteranno salate sanzioni da 80 euro. Un provvedimento pensato anni addietro ma rimandato nel suo esercizio per ragioni di mobilità urbana.

Ci saranno regole chiare, ma anche permessi per chi vive nella zona a ridosso del Duomo e via Seminario. Saranno esentati, dopo apposita iscrizione nelle White list della Polizia municipale, i residenti, i titolari di autorimesse, aziende di carico e scarico merci (dalle 10 alle 12 e dalla 14 alle 17:30 nei soli giorni feriali), invalidi, medici e addetti ai lavori. Una vera e propria rivoluzione per il centro antico alle prese per anni con i disagi della imponente opera di riqualificazione urbana, e che ora può guardare al futuro, con maggiore ordine e meno disagi dovuti al parcheggio selvaggio.

Un provvedimento salutato con favore da chi vive in zona ma non da tutti. Come Fiorentino Lieto, coordinatore provinciale della Federconsumatori Cgil, sottolinea altri aspetti dovuti al cambiamento: «Per l'avellinese sarà un ulteriore disagio, soprattutto per chi è abituato a frequentare il Duomo. Mi riferisco alle persone più anziane. Chiudere al traffico quella parte del centro storico significa arrecare a molti un disagio». I consumatori chiedono più segnali già dalle zone limitrofe per evitare che qualche guidatore distratto passi, senza accorgersene.