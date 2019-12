La Torre si tinge di rosso. Il Natale è cominciato Nei prossimi giorni in piazza Libertà il maxi albero musicale

La Torre dell'Orologio illuminata di rosso dà ufficialmente avvio alle festività natalizie ad Avellino. A pubblicare su Facebook la foto suggestiva del monumento simbolo del centro storico e della città l'assessore agli Eventi Stefano Luongo. Avellino si prepara così a sfidare Salerno nel derby delle Luci. L'allestimento delle prime luminarie lungo Corso Vittorio Emanuele è cominciato già ieri mattina. Nei prossimi giorni a Piazza Libertà verrà montato il grande albero musicale alto 23 metri. Sempre lungo il Corso ci saranno le Casette con i mercatini ma tante attrazioni anche a Piazza Kennedy con il villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio e la pista per i Quad. Non mancherà la filodiffusione per accompagnare con la musica le passeggiate di avellinesi e turisti. Ma il sindaco Gianluca Festa ha già fatto sapere che le sorprese non finiranno qui. In piazza Libertà si allestiranno opere d'arte tecnologiche e ancora altro arricchirà il Natale del capoluogo irpino. Non resta che aspettare per soddisfare la curiosità. Il vero start ai festeggiamenti, con l'accensione dell'albero, ci sarà domenica 8 dicembre.