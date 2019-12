A Piazza Kennedy villaggio di Natale. Bus nell'ex Corea Per la delocalizzazione dei 40 pullman proposto anche Campetto Santa Rita, ma è scontro comune-Air

Valzer di proposte. Una rosa di scelte e la mobilità che cambia ad Avellino aspettando di conoscere la nuova sede di parte del terminal dei pullman, attualmente sistemata a piazza Kennedy. E tra Comune e Air è scontro istituzionale dei terminal. Il primo punto certo è quello dello spostamento temporaneo dei bus (dal 15 dicembre al 7 gennaio) in tutto sono 40 i mezzi, che oggi fermano a Piazza Kennedy. Non solo il piazzale dello Stadio, dunque. Nella partita spunta pure l’utilizzo del parcheggio dell’ex Corea, a ridosso di via Piave, e soprattutto la possibilità di mettere a disposizione Campetto Santa Rita. Una soluzione tampone da adottare per poche ore in vista dei grandi eventi delle feste. Sullo sfondo la convocazione di un tavolo per giovedì del presidente della Provincia Domenico Biancardi. Da canto suo il manager Alberto De Sio fa sapere di non voler traslocare altrove. Troppi costi e disagi per l'azienda. Un piano difficile da attuare e per di più solo per pochi giorni. E conti alla mano laddove il trasferimento diventasse strutturale, De Sio ha spiegato che costerebbe circa 2.000 euro in più al giorno. Per un totale compreso tra i 550.000 e i 570.000 euro in più all’anno. Sia in termini di maggiori chilometri di percorrenza, sia di organizzazione dei turni (ogni turno costa 40.000 euro). Per l'ex Corea si tratterebbe di un'area troppo piccola per allestire il piazzamento dei pullman. Insomma, una bella grana per il sindaco Gianluca Festa che tira dritto, rimarca come la linea è tracciata, il programma di trasferimento anche. Il primo cittadino spiega anche come si tratterebbe di soli 5 giorni di disagi per le corse maggiormente affollate dagli studenti, che andranno in vacanza già il 22 dicembre. Sullo sfondo la delocalizzazione definitiva nel piazzale dello stadio, prevista per le prime settimane del nuovo anno.Intanto il conto alla rovescia è scattato. Infatti a partire dal 15 dicembre, che al posto dell’attuale terminal sorga un villaggio di Natale, con tanto di pista di pattinaggio sul ghiaccio, sponsorizzata dai privati. La posizione della Provincia, in questa fase, sembra dunque di sostegno a quella del capoluogo. Giovedì dunque si parlerà del nuovo assetto in città per la mobilità. Fase transitoria, certo, per garantire la festa, ma si punta a decongestionare il centro dallo smog, dopo gli sforamenti a catena registrati.