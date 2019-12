"Riconosciuto lo stato di emergenza per la Campania" L'annuncio di Roberta Santaniello, delegata Protezione Civile Regione Campania

"Riconosciuto lo stato di emergenza per la Campania. 2 milioni e 500 mila euro di risorse per i comuni che hanno subito danni. Un risultato importante grazie alla determinazione del presidente Vincenzo De Luca".

A darne notizia Roberta Santaniello rappresentante per la Regione Campania del gruppo di lavoro per l’accellerazione delle procedure relative agli interventi di emergenza e delegata per i rapporti con la Protezione Civile Nazionale per la Giunta Regionale della Campania.

Il Consiglio dei Ministri, su istanza della Regione, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio della Campania interessato dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre 2019. Stanziati per la Campania 2.357.094,62 euro.

La Regione Campania dunque entra in soccorso alle amministrazioni comunali colpite dall'eccezionale ondata di maltempo delle scorse settimane. Si tratta di interventi di messa in sicurezza immediati e urgenti.

Come previsto dalla normativa, saranno successivamente stanziate ulteriori risorse per l’attivazione di prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate. (Foto profilo fb Roberta Santaniello).