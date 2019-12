Bus, Cipriano attacca: "Nessuna "manina", un gran pasticcio" Giovedì De Sio sarà sentito in Commissione Attività Produttive

“La caccia ai fantasmi non serve, ho letto di fantomatiche "manine" regionali che boicotterebbero la sua scelta: questa è fantapolitica”. Luca Cipriano attacca il sindaco Festa che aveva fatto intendere una precisa volontà della Regione contro la sua decisione di delocalizzare il terminal bus da Piazza Kennedy. “E' un pasticcio, non trovo termine più adatto per definire quello che sta combinando il primo cittadino. Per questo abbiamo deciso di sentire l'amministratore De Sio in commissione Attività Produttive. Sul tavolo ci sono problematiche gravi con risposte dell'amministrazione finora molto approssimative”. L'Air rimane la casella fondamentale in questo risiko che Festa ha in testa - aggiunge Cipriano - e se l'azienda di trasporti dice che questa delocalizzazione non si può fare credo sia giusto chiudere la partita piuttosto che andare avanti con questo risiko caotico".