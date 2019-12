Castello magico e pista di ghiaccio, ecco il Natale in città Ad Avellino eventi in più punti del capoluogo

Avellino e il suo Natale, tra luminarie e una città che diventa villaggio per bambini. Ieri in giunta il via libera al programma progetto dell'assessore Stefano Luongo. Piazza Libertà sarà la location del castello magico e illuminato a led.

Ad Avellino dunque per le feste dell'inverno ci sarà un villaggiomultimediale di 250metri quadrati, che arricchirà il programma delle feste. L’attrazione, finanziata attraverso la variazione di bilancio da 95.000 euro dei giorni scorsi, aprirà i battenti dopo l’otto dicembre e sarà visitabile fino all’Epifania.E nel centro del capoluogo sorgerà un castello magico a led, che verrà noleggiato per il divertimento di tutti e per stupire chi arriva nel capoluogo. Una istallazione che farà il paio con il Villaggio per i bambini che sorgerà Piazza Kennedy.

E fino all'otto dicembre c'è tempo per presentare proposte. La chiamata ai privati resta aperta. Ieri intanto è stato montato il grande albero di 23 metri a piazza Libertà. Avviata pure l’installazione delle 24 casette di Natale al Corso.

Si parte domenica. Sarà acceso il grande albero e le luminarie per dare il via al Natale ad Avellino, tra mercatini e filodiffusione. Sarà un trionfo di luci. Assicura il sindaco Festa, ora alle prese con la grana della delocalizzazione, da realizzare ad horas, dei pullman da piazza Kennedy a nuova sede. Un passaggio necessario per completare il programma delle feste e consentire al villaggio di Natale di nascere nell'ex zona del Macello dove ci saranno pista di ghiaccio, divertimento e molto altro ancora.

Intanto l’assessore alle Attività Produttive, Laura Nargi, ha effettuato l’ultimo sopralluogo lungo il Corso in vista dell’arrivo del mercatino di Natale che verrà inaugurato nel week end dell’Immacolata.

«Nel week end dell’Immacolata ci sarà l’accensione dell’albero, delle luminarie natalizie che racconteranno Avellino con i quadri artistici, la filodiffusione per il Corso, i mercatini di Natale – spiega l'assessore Stefano Luongo. La settimana successiva puntiamo a questo villaggio tecnologico che si aggiungerà al villaggio per bambini a piazza Kennedy e alla pista di ghiaccio a piazza Macello».Intanto i commercianti del centro storico puntano sul capodanno fai da te e annunciano la presentazione della richiesta di chiudere le strade, per un veglione in strada tra concerti di gruppi locali ed eventi ad iniziativa privata.