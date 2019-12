"Festa e Biancardi non deleghino all'Air, siano primi attori" Dino Preziosi attacca sul terminal: "Altro che enjoy city, un grande vuoto amministrativo"

"La città di Avellino vive un vuoto amministrativo, vabbene l'enjoy city ma qui Festa sta depauperando tutti i servizi comunali". Attacca frontalmente in conferenza stampa il consigliere di opposizione Dino Preziosi. L'emblema di questa amministrazione è la questione terminal bus. Festa e Biancardi non possono delegare all'Air devono essere primi attori in questa vicenda.

“Fossi nell'Air non mi sposterei perchè questi trasferimenti hanno bisogno di aree cosiddette zonizzate che il Comune non ha ancora provveduto ad attrezzare”. Ieri Luca Cipriano aveva rincarato la dose: “Festa evoca presunte "manine" regionali dietro l'ostruzionismo di De Sio la verità è che se l'Air dice che il trasferimento non si può fare si deve chiudere la partita e non creare questo risiko cosi caotico".

Festa risponde a entrambi. “Per ciò che concerne Preziosi l'amministrazione è protagonista in questa storia e alla fine la scelta finale sarà quella che abbiamo indicato noi. Per quel che riguarda Cipriano dopo cinque mesi non si è fatto ancora una ragione della sconfitta elettorale”.

E intanto un utente dell'azienda di trasporti irpina, attraverso due fotografie inviate alla nostra redazione, denuncia le condizioni disumane con cui si è costretti a viaggiare quotidianamente sui mezzi che coprono la provincia di avellino e il collegamento con Napoli.