Ofantina, cantiere infinito: slitta l'apertura del Ponte Annunciata per dicembre, se ne riparlerà a gennaio

Era stata annunciata per il 23 dicembre la riapertura del viadotto di Parolise sull'Ofantina ma slitterà a gennaio, non prima del 15. La notizia è filtrata da ambienti vicini all'Anas. Un calvario che va avanti da due anni con automobilisti inferociti e tempi di percorrenza notevolmente allungati per chi deve raggiungere il capoluogo e l'alta irpinia. Ma disservizi anche per i residenti costretti a subire lunghissime code di auto e mezzi pesanti in pieno centro cittadino. Il viadotto di Parolise è chiuso dal maggio 2018 e secondo l'iniziale cronprogramma i lavori dovevano terminare in 10 mesi. Ma poi, come al solito, sono emersi gli intoppi della burocrazia, un rimpallo di carte non presentate tra Anas e Genio Civile ha causato un lungo stop lo scorso inverno. Preoccupati gli amministratori locali che si sono anche riuniti in un consiglio comunale straordinario aperto ai paesi limitrofi per chiedere un accelerazione dei lavori e trovare soluzioni alternative per ridurre al minimo i disagi alla viabilità.