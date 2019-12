Cervinara e San Martino: speciale Rai a 20 anni da alluvione Domani su Rai 3 lo speciale dedicato ai tragici fatti del dicembre 99

Andrà in onda domani, nel corso di Buongiorno Regione, su Rai 3 alle 7.30 lo speciale del Tgr Campania sui vent'anni dell'alluvione che colpì Cervinara e San Martino, che provocò sei morti, distruggendo case e spazzando via intere frazioni. Dopo vent'anni la ricostruzione e la messa in sicurezza sono ancora da completare e con le abbondanti piogge che sovente si abbattono sulle nostre zone e i mutamenti climatici in corso la preoccupazione dei cittadini di quelle zone e la paura di rivivere nuovamente quegli eventi è forte. Il servizio, a cura di Francesca Ghidini, andrà in onda anche durante il Tg regionale delle 14, sempre su Rai Tre.