Temperature in picchiata: "Proteggete i contatori" Le precauzioni dell'Alto Calore per i prossimi giorni di gelo

Nei prossimi giorni si prevede un repentino calo delle temperature per cui si avvisano gli utenti dei 128 Comuni gestiti da ACS S.p.A. di proteggere i contatori da possibili rotture da gelo. Si raccomanda agli utenti, in caso di temperature al di sotto dello zero, di far defluire, attraverso un rubinetto interno all'abitazione, un filo d'acqua. Basta anche un semplice gocciolamento per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione al contatore. Per le abitazioni non utilizzate nel periodo invernale si consiglia di chiudere la valvola di intercettazione del flusso idrico - detta "chiave di arresto" - posta in prossimità del contatore, di svuotare l'impianto idraulico e di proteggere il contatore con materiale isolante. Per ulteriori informazioni merito alla protezione dei misuratori dal gelo: www.altocalore.it. In caso di danni o rotture del misuratore, i clienti sono invitati a darne immediata comunicazione ad ACS S.p.A. ai seguenti numeri: 800215333 e 3486928956 (attivo dalle ore 14 alle ore 8 del giorno successivo e ne giorni festivi). Si confida nella massima collaborazione dei clienti per evitare inutili sprechi d'acqua, rammentando che le spese eventuali per riparare danni e/o sostituzione del contatore sono comunque a carico dell'utente.