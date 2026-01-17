Collegio periti agrari e laureati di Avellino: rinnovate le cariche 2026-2030 Ecco la nuova squadra

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Avellino: rinnovate le cariche per il quadriennio 2026–2030

Si sono concluse il 13 gennaio 2026 le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Avellino, che guideranno l’ente nel quadriennio 2026–2030.

La consultazione ha registrato una partecipazione significativa, a conferma del forte senso di appartenenza degli iscritti e dell’attenzione verso la vita istituzionale del Collegio.

L’esito elettorale ha determinato la riconferma della quasi totalità dei componenti uscenti, premiando il lavoro svolto nel precedente mandato e garantendo continuità amministrativa e programmatica. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al collega Gennaro Noviello, che ha scelto di non ricandidarsi in considerazione del proprio ruolo di dipendente pubblico, dopo aver svolto il mandato con impegno e professionalità.

Tra le novità, l’ingresso nel Consiglio Direttivo della collega Antonia Russo, già Presidente del Collegio dei Revisori, e la nomina di Chiara Valentina Alberica Bianco alla guida del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Giovambattista Capozzi (Presidente), Simona Carpenito (Vicepresidente), Canzio Coppola (Segretario), Ferdinando Russo (Tesoriere), Roberto Iommazzo, Carmine Panza e Antonia Russo (Consiglieri delegati).

Il Collegio dei Revisori dei Conti è invece formato da Chiara Valentina Alberica Bianco (Presidente), Giovanni Manganiello e Donato Santoli (Consiglieri).

Il Consiglio esprime gratitudine agli iscritti per la fiducia accordata, annunciando che, subito dopo l’approvazione del bilancio, verranno avviati tavoli di lavoro tematici con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento attivo dei colleghi e valorizzare le competenze presenti all’interno della categoria.