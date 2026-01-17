Falò accesi in molti comuni in onore di Sant'Antonio Abate: fede e tradizione Fra Fidelis Maria Arevalo: "Che la luce di questo fuoco possa portare speranza nei nostri cuori"

Falò accesi in molti comuni nelle aree interne in onore di Sant'Antonio Abate, detto anche Sant'Antonio il Grande e del fuoco, venerato nel mondo.

Fede, tradizione e grande coivolgimento a Sturno, in Irpinia.

"Intorno al tradizionale falò di Sant'Antonio Abate - afferma fra Fidelis Maria Arevalo - non abbiamo solo bruciato legna, ma soprattutto rinnovato un legame antico. In un mondo che corre veloce, fermarsi davanti al fuoco e condividere un piatto di pasta e fagioli ci ricorda che la vera gioia sta nelle cose semplici e nel camminare insieme.

San Francesco diceva: "Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre". Che la luce di questo fuoco e la protezione di Sant'Antonio guidino i nostri passi, portando calore nelle nostre case e speranza nei nostri cuori per tutto l'anno".