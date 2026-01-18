Avellino sorpreso e sottotono. Mercato: c'è Sassi e spunta Izzo L'equilibrio tra la prova opaca con la Carrarese e la sessione invernale, decisiva per più aspetti

Un avvio di gara da lampo con Biasci per il vantaggio al 2' lascia presagire un pomeriggio di gestione. La giocata in verticale con la conclusione vincente di Rubino al 13' ha cambiato, invece, prospettiva e match al "Partenio-Lombardi". La Carrarese ha sorpreso e superato l'Avellino, parso sottotono in un match da sostanziale equilibrio, ma che ha visto gli apuani crescere costantemente per letture lungo la sfida. La conclusione di Zuelli, Daffara che respinge senza trattenere, il tap-in di Abiuso battendo anche Cancellotti sul tempo per il sorpasso al minuto 71: ecco l'episodio che ha chiuso i giochi nonostante un finale di gara in cui Patierno non ha trovato il primo acuto in B centrando Fiorillo nella verticalizzazione garantita sulla fascia destra biancoverde nei minuti conclusivi. L'Avellino, poco brillante per aspetti fisici nei 98 minuti con la Carrarese, resta distante dalla zona rossa, ma per centrare la salvezza in tempi rapidi dovrà ritrovare forza e qualità espresse con la Sampdoria e nei turni precedenti. Anche le scelte in avvio di ripresa e lungo il secondo tempo finiscono nell'analisi: la decisione di Biancolino di inserire Russo per Tutino all'intervallo non ha pagato. Per la prima volta Besaggio è caduto nell'ombra di una prova opaca per tutto il centrocampo.

Le Borgne in mediana, Iannarilli e Patierno da potenziale uscita

Agli aspetti di campo si legano le ulteriori valutazioni sul mercato con il ds Aiello chiamato all'equilibrio tra entrate ed uscite e tra gli under e gli over della lista da presentare al termine della sessione invernale. Per la porta c'è Sassi dell'Atalanta con Iannarilli destinato alla cessione ad una big di Serie C con l'ipotesi della Salernitana per l'estremo difensore laziale. In difesa spunta il potenziale ritorno di Izzo, pronto a salutare il Monza. Contatti diretti tra l'Avellino e l'entourage del partenopeo, biancoverde nel biennio 2012/2014, trampolino di lancio in carriera per la Serie A e anche per la Nazionale. Per il centrocampo c'è sempre la pista che porta a Le Borgne del Como, classe 2006. In uscita occhio alla posizione di Patierno. Sull'attaccante di Bitonto ci sono Foggia e Salernitana. Sabato (ore 19.30) sarà sfida contro lo Spezia al "Picco" per i lupi.