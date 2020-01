Ospedale Moscati, la Befana arriva in pediatria Tre iniziative per rallegrare l'epifania dei piccoli ricoverati

Tre iniziative per rendere indimenticabile il giorno dell’Epifania anche ai bambini ricoverati. Nell’Unità Operativa di Pediatria (Città Ospedaliera, secondo piano, settore A) dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino arriveranno per primi domani, 6 gennaio, alle ore 9,30, i Vigili del Fuoco: il Comando di Avellino, per il nono anno consecutivo, consegnerà doni e dolciumi, facendo così sentire la vicinanza delle Forze dell’Ordine ai bimbi e alle loro famiglie.

Alle ore 10,30, rappresentanti dell’Associazione “Irpini della Capitale”, accompagnati dalla cantante irpina Enrica Musto, vincitrice della sesta edizione di “Tu sì que vales”, dai simpatici clown di “Missione Sorriso”, e dall’immancabile Befana, doneranno ai bambini colorati copriletto e tablet di ultima generazione, improvvisando brevi spettacoli e allegre gags.

Chiuderà la mattinata, alle ore 11,30, un concerto musicale organizzato dall’Istituto Comprensivo di Serino e dall’Unicef. Diretti dalla docente Pina Petrarca, il coro di voci bianche della scuola serinese si esibirà in “La Befana vien…cantando”, intonando tradizionali canzoni natalizie per coinvolgere i piccoli degenti nelle emozionanti note e creare un’atmosfera di gioia e serenità, da condividere con i genitori dei bimbi e con il personale dell’Unità Operativa di Pediatria.