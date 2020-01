Conflitto israelo-palestinese, in città il giornalista Artema Appuntamento mercoledi 8 al Circolo della stampa

L’associazione Comunità Accogliente ha organizzato per mercoledì 8 gennaio alle ore 17 presso il Circolo della Stampa di Avellino un incontro dibattito a partire dalla grande marcia del ritorno di Gaza per giungere al movimento delle migrazioni. Tra gli interventi si segnala quello di Ahmed Abu Artema giornalista,scrittore, poeta ed attivista palestinese nonché ideatore della grande marcia del ritorno che analizzerà la situazione della Striscia di Gaza, documentando i quasi due anni della Grande Marcia.

Il Prof. Gennaro Avallone ricercatore in Sociologia dell’ambiente e del territorio presso l’Università di Salerno interverrà sulle politiche migratorie vigenti in Italia e negli altri paesi europei dell’area Schengen. L'iniziativa ad Avellino è tra le tappe del tour in Italia del giornalista palestinese Ahmed Abu Artema.