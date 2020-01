Aidaa: Nel 2020 bus e treni gratis per i pet di famiglia L'associazione italiana difesa animali ed ambiente fa appello a sindaci e presidenti di provincia

L'associazione italiana difesa animali ed ambiente sta inviando una lettera a tutti i sindaci delle città capoluogo italiane ed ai presidenti delle provincie e città metropolitane ed anche alla ministra dei trasporti Paola De Micheli per chiedere che sull'esempio di quanto accade oramai da mesi a Milano anche le altre città aboliscano i biglietti per il trasporto di animali d'affezione sui mezzi pubblici, metropolitane e anche sui treni regionali e nazionali comprese le frecce.

La lettera firmata dal presidente nazionale Aidaa Lorenzo Croce sottolinea come: "l'esperienza avviata a Milano e che permette di far viaggiare gratis gli animali domestici sui mezzi pubblici possa e debba essere estesa alle altre città italiane a partire dalle città capoluogo in modo da integrare sempre più il rapporto cittadino tra uomo ed animali e consentire ai padroni di cani, gatti ed altri animali di affezione di potersi muovere liberamente per la città e tra le città con i loro animali senza che questo gravi ulteriormente sui bilanci economici delle famiglie italiane".

A Milano l'introduzione del trasporto gratuito per gli animali di affezione da sempre tra gli obbiettivi delle associazioni animaliste è stata resa possibile nell'ambito della riforma della tariffazione del trasporto locale. Il consiglio ha approvato infatti all'unanimità una proposta che era stata presentata in prima istanza dal consigliere comunale Gabriele Abbiati. (Foto dalla nota associazione italiana difesa animali ed ambiente).