La Befana della Solidarietà, grande festa in Pediatria Tante le iniziative: dai Vigili del Fuoco, all'Unicef fino agli Irpini della Capitale

La vicinanza con il mondo dei bambini ha da sempre contraddistinto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche quest'anno, quindi, per la nona volta consecutiva, i Vigili del Fuoco di Avellino, in occasione della festività dellEpifania, hanno fatto visita al reparto di Pediatria dellOspedale Moscati, per consegnare ai bambini regali e dolciumi.

L'iniziativa, realizzata grazie alla disponibilità dei Vigili del Fuoco e dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, sezione di Avellino, si è prefissa lo scopo di alleviare il disagio dei piccoli degenti del nostro ospedale, ma anche di solidarizzare con i loro genitori e con l'intera comunità irpina. "

Dona un sorriso" è stato questo lo slogan dell'iniziativa dell"Epifania solidale" organizzata dall'Associazione "Irpini della Capitale" avvenuta questa mattina presso il Reparto Pediatria dell'Ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino.

L'associazione, grazie al contributo dei soci volontari, del Dott. Marcello Nigro, socio benefattore, e di Uirnet SPA ha donato 9 tablet, colori e materiale di cancelleria al Reparto di Pediatria. "Ringrazio a nome di tutti gli" Irpini della Capitale" il personale sanitario del Reparto con il quale abbiamo condiviso l'idea di questa donazione, tecnologica e digitale, per portare gioia e allegria ai bambini in questi giorni di festa" - ha dichiarato Antonella Picariello, responsabile eventi e relazioni istituzionali dell'Associazione.

Sono state fornite, inoltre, dall'azienda "Servizi Sanitari Integrati", 20 coperte azzurre per portare "colore" e rendere più accogliente un reparto ospedaliero particolare e diverso da tutti gli altri.

All'iniziativa ha partecipato anche Enrica Musto, la giovane irpina vincitrice dell'edizione "Tu si che Vales". "La musica è incontro con gli altri e oggi ho voluto portare a questi bambini un sorriso e un momento di spensieratezza. Dedico a loro la mia vittoria e all'Irpinia, la mia Terra madre" così Enrica che ha incantato i bimbi con le sue eccezionali doti canore sulle note di “C'era una volta il West" di Ennio Morricone.

A tutti i bambini ricoverati sono stati regalati dei pacchi con dolci e cioccolatini donati dalla "Pasticceria De Pascale" di Avellino. A consegnare le calze è stata una Befana speciale dell'onlus "Missione Sorriso", accompagnata per la particolare occasione da alcuni clown che svolgono, su base volontaria, la clowterapia presso diverse strutture della Città.

"Le iniziative di associazioni che si mettono insieme e donano il loro tempo e risorse per gli altri sono un ottimo esempio per tutti" così Monica Festa, Presidente dell'onlus "Missione Sorriso" che opera presso il reparto pediatrico della azienda San Giuseppe Moscati e in diverse strutture di Avellino e provincia. "La Clowterapia o terapia del sorriso — ha aggiunto Festa— è il portare un sorriso attraverso bolle di sapone, magie e clownerie così da distogliere il bambino da quello che è il contesto ospedaliero e migliorare l'umore non solo dei pazienti ma anche dei familiari."