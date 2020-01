Protocollo Disabili-Asi: "Cosi abbattiamo le barriere" IL Vice Coordinatore Esposito: "Data una risposta alle fasce deboli delle diverse abilità"

Dopo il Capodanno anche l’epifania dona i suoi frutti infatti stamattina ho avuto l’onore di incontrare il presidente dell’Asi Associazioni Sportive Italiane Comitato Zonale Avellino Benevento Caserta Ettore De Concilis che ringrazio per aver siglato col Coordinamento Campania Movimento Italiano disabili il protocollo d’intesa per l’abbattimento barriere architettoniche, impedire il sorgere di barriere culturali, e stimolare il sorgere di nuovi spazi, servizi e rendere i trasporti accessibili e fruibili a tutti, promuovere progetti atti a favorire il reinserimento delle persone affette da disabilita nel mondo del lavoro e poter partecipare senza discriminazioni alle numerose opportunità lavorative culturali e sportive, organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione dell’attività svolta per coinvolgere le istituzioni centrali e locali, i cittadini .le forze sociali e produttive per la presa di coscienza delle problematiche che trattasi e inoltre rappresentare “le buone pratiche”.

Il Protocollo odierno rientra nella manifestazione d’interesse messa in campo dal Coordinamento Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili col Vice Coordinatore Giovanni Esposito che vede insieme tante associazioni in rete.

Il Vice Coordinatore Giovanni Esposito dichiara: una grande risposta alle esigenze delle fasce deboli delle diverse abilità.