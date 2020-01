La rivolta degli ambulanti. "State distruggendo il commercio" Sit in in via De Gasperi. Percorsi bus deviati, strada chiusa

Viale de Gasperi bloccato, percorsi alternativi per I pullman imposti per ovvie ragioni di mobilita' nella mattinata della rivolta degli ambulanti nella zona stadio. Primo martedi' senza mercato ad Avellino su diretta ordinanza del sindaco del capoluogo per riassettare la mobilità e i servizi ad Avellino, aspettando la sistemazione di campo Genova per gli ambulanti. Ambulanti che protestano per lo stop alla consolidata e storica attivita' mercatale, del piazzale dello Stadio Partenio-Lombardi. Oltre cento gli esercenti, che sono approdati comunque nella zona. Il dictat del sindaco Gianluca Festa che impone il via dei morosi dal mercato e la delocalizzazione a campo Genova per fine mese scatena la bagarre. "Sono pronti i ricorsi. Noi siamo venuti qui per lavorare e ci troviamo il piazzale invaso dai bus, nessuna sistemazione alternativa. Il sindaco sta rovinando centinaia di famiglie con questa scelta scellerata -spiegano gli ambulanti che presidiano l 'area -. Quello che viene causato e' un serio danno economico, per piu' settimane. Una scelta assurda e senza motivazione di sorta. Si va a colpire una attività produttiva e necessaria. Una delle poche realtà comunque virtuose in un capoluogo in cui chiudono solo negozi. Senza contare che la delocalizzazione del mercato potrebbe non piacere e soddisfare I nostri clienti. Protesteremo e chiediamo un intervento diretto del prefetto". Dal canto suo il sindaco tira avanti dritto, mentre I lavori procedono spediti su campo Genova per sistemare l 'area e procedere, previo via libera dalla Regione, alla riassegnazione degli stalli.

Intnto intorno alle ore dieci il presidio si è spostato all'ingresso della Prefettura. I referenti di categoria sindacale vogliono soluzioni ad horas per quanto deciso. Un vertice tra sindacati e prefetto per fare il punto e trovare soluzioni efficaci.