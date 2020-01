Alaia e Biancardi: Uomini e fondi per riqualificare le strade Domani in provincia si presenta il piano di Palazzo Caracciolo e Regione Campania

E’ in programma domani 8 gennaio alle ore 11 presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, la conferenza stampa del presidente Domenico Biancardi e del consigliere regionale Vincenzo Alaia per illustrare il piano realizzato dalla Regione Campania con la Provincia, che prevede l’impiego di un cospicuo numero di addetti per interventi manutentivi ordinari sulla rete stradale provinciale, oltre a un importante investimento finanziario. Il nuovo piano è operativo già da questa mattina.