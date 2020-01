Strade dissestate, Regione e Provincia investono 22 milioni Per interventi manutentivi ordinari sulla rete provinciale

Un plafond di 60 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, di cui 22 per la provincia di Avellino per realizzare una serie massiccia di interventi manutentivi ordinari sulla rete stradale provinciale. Un importante investimento finanziario con un cospicuo numero di uomini che saranno impiegati sulle strade d'irpinia. L'intervento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal presidente della Provincia Domenico Biancardi e dal consigliere regionale Enzo Alaia. “Tra non molto vedremo più di 300 persone sulle strade provinciali che sono circa 1600 chilometri - annuncia Alaia - dove faranno manutenzione, sfalceranno le erbacce lungo le strade e ripareranno le tantissime buche sparse un po' ovunque. Non ce la facevamo più – aggiunge Biancardi – l'insistenza che abbiamo portato attraverso il consigliere Alaia al governatore De Luca ha portato a un intervento di questo tipo per cui finalmente abbiamo due lotti importanti sulla nostra viabilità. Il primo è già partito il secondo penso partirà settimana prossima perchè siamo in procinto di firmare il contratto e avremo un organizzazione moderna e un informazione capillare. Tutti i sindaci e i cittadini potranno comunicare direttamente con gli operatori e i direttori dei lavori per segnalare disservizi”.