Mercato, spuntano piazza Kennedy e Campetto Santa Rita In attesa che si completino i lavori a Campo Genova

In attesa che la destinazione campo Genova, a cui il sindaco Festa sta lavorando alacremente, sia pronta per fine mese gli operatori commerciali e il Comune provano ad individuare una soluzione tampone che permetta fino alla fine del mese agli ambulanti di non perdere preziosi giorni di lavoro. In giornata i rappresentanti dell'associazione Imprenditori Irpini aderenti a Confesercenti hanno incontrato il Comandante della Polizia Municipale, Michele Arvonio e sarebbe stata partorita un'idea che avrebbe registrato il gradimento dell'amministrazione comunale: svolgere temporaneamente il mercato bisettimanale a piazza Kennedy, non appena finirà il winter village dell'Asi, e a campetto Santa Rita. Un' idea embrionale sulla quale le parti hanno deciso di riaggiornarsi nelle prossime ore ma che sarà attuabile solo previo pagamento delle morosità da parte degli operatori commerciali. Se piazza Kennedy è stata appena liberata dai pullman più complicata appare l'opzione Campetto santa Rita dove stazionano ancora diversi bus, prevalentemente della Sita. Festa riflette e intanto accelera per Campo Genova.