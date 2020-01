Bus e Mercato: "Festa si è incartato, solo improvvisazione" La sinistra all'attacco del primo cittadino su trasporti e commercio

Il piazzale degli irpini si presentava cosi stamattina. Occupato soltanto dai bus: primo sabato senza mercato ad Avellino qualche temerario, tra gli ambulanti di fuori provincia, alle prime luci dell'alba ha fatto capolino nella zona dello stadio ma ha trovato la strada sbarrata da polizia e Municipale e ha fatto mestamente ritorno a casa. Mentre il sindaco Festa annuncia che per chi sta rateizzando martedi si farà regolarmente il mercato a campetto santa Rita, gli operatori commerciali non si fidano e hanno organizzato uno sciopero per quella stessa giornata.

Intanto su delocalizzazione del terminal bus e sospensione del mercato la sinistra attacca l'amministrazione comunale. “Ho la sensazione - dichiara il consigliere Amalio Santoro - che l’amministrazione si sia incartata perché ha preso un pezzetto di verità, l’esigenza di spostare i pullman e l’ha messa dentro un grande imbroglio. Cosi si blocca il mercato e aumenta il traffico. Più multe e magari così più soldi per fare feste. Insomma un circolo vizioso da cui ora si fa fatica ad uscire; alla fine pagano i cittadini più deboli e quelli dell’hinterland, abbandonati nella landa desolata dello stadio senza un supporto senza una navetta per raggiungere i punti nevralgici della città”.