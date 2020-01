Trovato morto Capuozzo."Ciao Campione,ora silenzio e rispetto" La morte di Antonio Capuozzo, campione Calcio a 5. Il post dell'Asd Sandro Abate Five Soccer

"È una giornata tragica che impone silenzio e rispetto. Ciao Antonio. Per noi tutti resti il numero 1. Buon viaggio". In un post pubblicato sulla pagina della suqadra irpina: Asd Sandro Abate Five Soccer dolore e cordoglio per la tragica morte di Antonio Capuozzo, campione d'Italia di calcio a cinque con il Pescara nella stagione 2015 ed ex giocatore della Nazionale. Capuozzo, napoletano, è morto a Montesilvano, in provincia di Pescara, per un probabile malore, nella sua auto, non lontano dall'abitazione dove viveva. Due tragedie in poche ore, con protagonisti due portieri di calcio a 5. Dopo quella di Giovanni Custodero, il futsal piange anche la scomparsa di Antonio Capuozzo.

Il corpo senza vita dell'ex portiere della formazione abruzzese, è stato trovato questa mattina alle 4 da un passante che ha allertato Polizia e 118, ma quando i sanitari sono arrivati hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo che a marzo avrebbe compiuto quarant'anni. Sul corpo non c'erano segni di violenza. Il Pm Salvatore Campochiaro al momento non ha disposto l'autopsia, ma solo alcuni esami.

Sgomento e dolore nel mondo sportivo cittadino del futsal nazionale e nella sua città natale Napoli, come nelle altre province campane, affezionate al campione che aveva portato in alto il nome del calcio a 5. Con la squadra abruzzese aveva vinto lo scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe. Nel 2017 era stato squalificato per doping.