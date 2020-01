Piazza Kennedy: parcheggio da 1 euro all'ora nell'ex terminal I lavori, la mobilità che cambia

Quella che sta prendendo forma è una nuova mobilità, fatta di servizi diversi, dislocati e valzer di sedi. Sei i bus, il temrinal di piazza Kennedy, traslocano nel piazzale dello Stadio proprio dove c'era lo stallo dei bus arriverà una mega area parcheggio.

Un parcheggio con strisce blu nell’area di piazza Macello. L’amministrazione comunale ha deciso di modificare il piano della sosta e disporre il nuovo utilizzo dell’ormai ex terminal bus dell’Air. Ecco la sfida ambiziosa di Gianluca Festa, fermare le auto dove si produceva più smog. Ora si dovranno contare solo il numero e la tipologia degli stalli da delimitare, ma anche la modalità per disciplinare l’ingresso e l’uscita delle automobili. Insomma sarà sosta regolata dal parcometro e, molto probabilmente, l'area resterà disciplinata da una sbarra di chiusura e una cassa automatica per il ritiro del ticket. Ma potrebbero spuntare anche parcheggi gratis, strisce bianche, da destinare a chi vive in zona. Da anni i residenti lamentano la congestione del traffico nella zona, e la costante carenza di posti auto.

Per quello che concerne il pagamento, si punta ad una tariffa oraria di circa un euro all'ora. Ma mentre una piazza rinasce con nuovo volto e funzioni, ce n'è una seconda che resta eterna incompiuta da otto anni. Piazza Castello resta off limits, anche se da ieri sono arrivati gli operai nel cantiere per realizzare la bretella di collegamento tra via Circumvallazione e Corso Umberto. Se e` vero che gli operai dell’impresa salernitana «Giotto» hanno da tempo si- stemato e messo in sicurezza il cantiere, e` emerso un nuovo intoppo: la delimitazione della bretella gia` effettuata dagli addetti, insieme agli uffici comunali, dovra` infatti essere rivista lievemente. Serve un nuovo parere della Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici.180 giorni per finire, ma in città gli automobilisti si chiedono quando partiranno i lavori.