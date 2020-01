"Festa tratta come il mercato come cosa sua, subito in aula" L'affondo del consigliere d'opposizione Ferdinando PIcariello

Mentre i legali continuano a lavorare per i ricorsi al Tar (ne sarebbero due, uno dell' Ana, l'altro degli ambulanti che hanno scioperato ieri”), i mercatali di Avellino non arretrano nella loro protesta e l'orientamento anche per la giornata di sabato è quello di disertare rione Valle l'opzione scelta dal sindaco Festa per il mercato in attesa che sia pronto campo Genova. “Si torni allo stadio” è il coro unanime degli operatori commerciali e la gran parte dei cittadini sembra seguirli.

Intanto ieri hanno manifestato al fianco degli ambulanti anche i consiglieri d'opposizione Ettore Iacovacci e Ferdinando Picariello che chiedono un consiglio comunale monotematico sull'argomento. “E' assolutamente incomprensibile come il sindaco prenda delle decisioni che spettano al consiglio comunale. Si può comprendere una sospensione per motivi igienici o per altri motivi legittimi ma non si può comprendere la sospensione per poi creare altri piccoli mercati in altri punti della città senza coinvolgere né i diretti interessati, i mercatali, né il consiglio comunale. La questione deve arrivare subito in consiglio comunale”.