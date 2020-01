Raccordo Av-Sa: in azione 3 nuovi autovelox. Occhio alle multe La novità. Tre i nuovi dispositivi disposti sull'Avellino-Salerno

Da domani, mercoledì 16 gennaio 2020, nel tratto Avellino Fisciano saranno operativi altri 3 autovelox: 2 direzione Avellino e 1 altro direzione Salerno che affiancheranno quello già in funzione.

Ecco dove sono ubicati i dispositivi, mirati e ridurre i rischi sulle strade dovuti alla velocità: Direzione Avellino km 17,8 e km 27.

Sul Raccordo Avellino Salerno i 3 autovelox si aggiungono a quello già funzionante nei pressi di Montoro. Prima ancora dell’avvio dei lavoro e dei disagi, non sono mancate le polemiche. Per questa arteria, sottoposta al limite di velocità costante di 80 chilometri orari in attesa della riqualificazione attesa da dieci anni, il piazzamento dei dispositivi era stato annunciato ma comunque maldigerito da chi transita. L’Anas ha fatto sapere che gli impianti serviranno a limitare la velocità del traffico nei punti dove è maggiore l’incidenza degli incidenti. In realtà in prossimita degli svincoli con l’A30 non si è pensato di intervenire.

Automobilisti dunque avvisati. Negli ultimi giorni è stata completata l’ultima postazione.