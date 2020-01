"Troppi sforamenti in città: subito le centraline" Gli ambientalisti scrivono a Festa e al Prefetto Spena

Le Associazioni per l’ambiente e il territorio “Pensiamo alla salute” hanno trasmesso una lettera al Sindaco di Avellino per reiterare la richiesta presentata il 17 dicembre scorso, restata senza esito, nella quale si rivolge un “Appello per finanziare le centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria nella città capoluogo” , la cui installazione, alla luce degli ultimi allarmanti rilevamenti effettuati dall’ ARPAC di Avellino, appare sempre più necessaria e urgente. Contestualmente è stata inviata una comunicazione a S.E. il Prefetto di Avellino per evidenziare che, nonostante nella città di Avellino si registrino continui sforamenti della soglia di inquinamento prevista dalla normativa in materia, gli Enti e le Istituzioni preposte , al momento, non hanno preso nessuna concreta iniziativa in merito, mettendo, in tal modo, a repentaglio la salute dei cittadini e la salubrità dell’ intero ambiente urbano.