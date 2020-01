Nuove assunzioni di medici e infermieri, 386 per l'Irpinia Da domani parte la procedura per integrare l'organico di Asl e Ospedali in Campania

Da domani firmeranno il contratto 700 nuovi infermieri assunti nelle strutture sanitarie della Campania. Gli idonei del concorso pubblico bandito dalla Regione sono stati convocati presso il Palacongressi della Mostra d'Oltremare.

Saranno presenti i direttori generali delle aziende sanitarie e interverrà il presidente Vincenzo De Luca. Si tratta del primo risultato dell'uscita dal commissariamento della sanità che ha permesso anche lo sblocco del turn over e l'ingresso di nuove forze. Una vera boccata di ossigeno per gli ospedali e le asl della regione. Ma è solo una prima tranche delle 7600 assunzioni programmate per il 2020.

Prendendo atto del fabbisogno certificato da tutte le aziende delle cinque province, la Regione Campania ha autorizzato i Direttori generali a bandire i concorsi e a procedere con le assunzioni.

In provincia di Avellino arriveranno 386 nuove unità tra dirigenti medici e sanitari, personale tecnico e amministrativo, per colmare i vuoti che si sono creati in 12 anni di commissariamento. La cifra risulta dal fabbisogno definito dalle Direzioni generali il 20 e il 24 dicembre scorsi. Non si tratta di tutte le assunzioni ritenute necessarie e pertinenti, ma quelle consentite dai parametri di legge. L’operazione segna un momento fondamentale del Piano di riorganizzazione sanitaria in Campania.