In Campania aprono 210 nuove farmacie, tre ad Avellino Nove le farmacie che si apriranno in Irpinia, si decide in base al numero degli abitanti

Pubblicata la graduatoria definitiva dopo l’avvenuto completamento dell’iter stabilito dalla legge per quella provvisoria, pubblicata nel febbraio 2019. «Sono state completate tutte le procedure amministrative che consentono l’apertura di ulteriori 210 farmacie a Napoli e in Campania» si legge nel comunicato della Regione - Sono stati completati due concorsi fermi da anni: quello del 2009, che è stato ripreso e rilanciato dalla Regione e che ha permesso l’apertura di 70 sedi farmaceutiche, e quello straordinario del 2013 (anche questo bloccato) per il quale sono terminati le valutazioni dei candidati farmacisti nel mese di novembre 2019», si annuncia, a poche ore dalla ufficializzazione delle sedi che ora potranno diventare operative. Nelle prossime settimane i titolari delle attività potranno predisporre le aperture, avendo conseguito pieno titolo a farlo.

«Gli uffici regionali accelerando al massimo i tempi sono riusciti a completare questa settimana gli atti per la pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Regionale, prevista per lunedì prossimo, 27 gennaio. Riprendendo con determinazione un lavoro che era paralizzato si aprono altre 210 farmacie in Campania, concretizzando in queso modo uno dei punti qualificanti del nostro programma», ricorda il Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca. «Sbloccare oltre duecento farmacie vuol dire creare posti di lavoro e dare respiro e futuro a centinaia di giovani laureati», ha aggiunto, sottolineando l’impatto positivo che questi nuovi riferimenti territoriali avranno per l’utenza. «Con le azioni che abbiamo già messo in campo, le farmacie offriranno ai cittadini nuovi servizi». Il riferimento va alla intesa con Federfarma per la sperimentazione della cosiddetta ‘farmacia dei servizi’. In base all’accordo, nato dalla collaborazione con Fofi, Assofarm, Utifar, Fimmg, Fonmceo e Cittadinanzattiva, oltre che Federfarma, l’utenza potrà ottenere in farmacia: il fascicolo sanitario elettronico, il monitoraggio dell’aderenza per ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete, holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma, autospirometria in telemedicina, ma anche supporto allo screening per la prevenzione del tumore del colon retto.

Tre le nuove farmacie che apriranno ad Avellino. Per l'ubicazione si deciderà in base alle necessità. Ogni Comune deve avere una farmacia ogni 3300 abitanti. Oltre a quelle del capoluogo, altre licenze sono state concesse ad Ariano Irpino, Cervinara, Grottaminarda, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montoro, Serino e Solofra. Per il resto della Campania ovviamente la parte del leone la fa Napoli con 100 nuove farmacie, 47 a Salerno, 42 a Caserta e 8 a Benevento.