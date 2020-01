Post sessista su Luxuria di Iacovacci. Todisco: volgarità Il post pubblicato e rimosso scatena la polemica

Post sessista, pubblicato e poi rimosso: è bufera ad Avellino sul capogruppo del Pd. Fa discutere il post condiviso da Ettore Iacovacci, dal numero uno dei dem a piazza del Popolo, contenente una battuta omofoba su Wladimir Luxuria. Il Capogruppo PD ha immediatamente rimosso il post ma Francesco Todisco, consigliere delegato alle Aree interne della Campania, ha fatto uno screen e lo ha ripostato nuovamente, aggiungendo quanto segue:



Condanne stanno arrivando dal mondo politico “Il post pubblicato e poi cancellato da Ettore Iacovacci, capogruppo PD al comune di Avellino, riguardante Vladimir Luxuria è semplicemente indecente – comunica Tony della Pia segretario provinciale di Rifondazione Comunista.” Le scuse arrivate per l’indignazione sollevata sono il minimo che ci si potesse aspettare, ma non cancellano certamente la gravità del fatto. La cultura omofoba e retriva che si nasconde dietro una presunta ironia sono indice dell’imbarbarimento dei nostri tempi, cui evidentemente non sono immuni esponenti di quel partito che vorrebbe rappresentare un argine al diffondersi della violenza verbale e politica della destra sovranista italiana”.

“Mi sembra davvero incredibile che il capogruppo del Pd nel Consiglio comunale della città di Avellino possa condividere la volgarità, l’inciviltà, i toni offensivi e discriminatori utilizzati attraverso una barzelletta ignorante e di infimo ordine rivolta contro Vladimir Luxuria – scrive Francesco Todisco, il consigliere delegato di De Luca. Il capogruppo del Pd ha poi deciso di rimuovere il post dopo essere stato contattato da un’associazione. Cosa ne pensa il Pd? Cosa ne pensa la città democratica e dei diritti? Può chi ritiene che tali “barzellette” siano una cosa da ridere e non una lesione dei diritti e delle sensibilità delle persone rappresentare una forza democratica e rappresentare l’intera collettività in seno al Consiglio comunale della città? Io ritengo di no e ritengo che Iacovacci, anche autorevole esponente sindacale dell’Ugl, debba chiedere scusa alla sua comunità politica e alla città”.