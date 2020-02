Campania, è emergenza diabete. Majorana: troppi bimbi obesi L?esperta del Moscati: serve imparare a mangiare sano e bene

Implementare un ambulatorio per diabete obesità e disturbi del comportamento alimentare. Tre gli incontri che si sono tenuti alla scuola media Solimena di Avellino, curati dall’unità operativa di pediatria e pronto soccorso pediatrico del Moscati, guidata da Antonio Vitale. La Campania infatti, è la seconda regione, dopo la Lombardia, in cui ci sono più malati di diabete. Secondo l’osservatorio epidemiologico della Regione sono più di 375mila i pazienti diabetici in Campania, pari all’undici per cento del Paese e pari al 6,5 per cento della popolazione, contro il trand nazionale che si attesta al 5,5 per cento. Campania maglia nera per l’obesità infantile: il 36,6 per cento dei più piccoli obeso o sovrappeso contro la media nazionale del 26,2 per cento. La dottoressa Majorana del Moscati spiega come e quanto incidano gli scorretti stili alimentari sulla crescita dei bambini. "L'obesità infantile - spiega l'esperta -rappresenta nei paesi industrializzati una emergenza sanitaria. Purtroppo l'Italia continua a detenere il primato negativo europeo di bimbi e adolescenti con peso eccessivo".