Gettano nell'erba guanti, mascherina e tuta protettiva Un gesto alquanto strano nelle campagne di Grottaminarda

Guanti, mascherina facciale, camice e tuta. Un set completo di protezione in uso ai sanitari è stato rinvenuto inspiegabilmente abbandonato in aperta campagna. La scoperta da parte di una donna, in contrada Toppolo a Grottaminarda. Da almeno quattro giorni, il materiale, che potrebbe essere anche veicolo di contagio, in questo periodo così delicato è lì. Nessuno si è degnato di intervenire. Sono stati contattati vari organi competenti tra cui il Comune di Grottaminarda. Qualcuno si può degnare di raccogliere questo materiale con estrema urgenza e di smaltirlo in modo adeguato?