Padre modello e uomo esemplare: Ariano saluta Felice Cicchella Il tricolle piange un uomo onesto ed esemplare

Marzo 2020, un mese che difficilmente Ariano Irpino, potrà facilmente dimenticare. Da un lato il dramma legato al coronavirus, dall'altro, la perdita diversi volti noti, che hanno amato profondamente la propria città, in ogni momento. E Felice Cicchella era tra questi.

Si è spento all'età di 87 anni, nella sua abitazione, circondato dall'affetto dei propri cari. Vedovo e padre di tre figli meravigliosi. Erano il suo orgoglio da sempre. Premuroso, preciso ma soprattutto un uomo onesto e cordiale con tutti.

Amava fare le sue passeggiate e chiacchierate in centro, con gli amici di Piazza Ferrara e via D'Afflitto che negli anni ha visto purtroppo andare via per sempre. Marito esemplare, per venti anni ha assistito con amore sua moglie senza mai lasciarla un istante sola. E' stato direttore di azienda di Stato dei servizi telefonici ad Ariano. Un uomo e un padre monello. Lacia un grande vuoto nela sua comunità che ha saputo da sempre apprezzare le sua doti umane.